Thierry Baudet is vervuld van haat en leugens

Premium Columns

Bergkamps scherven zijn niet meer te lijmen

Als de vraag eenmaal wordt gesteld of de positie van een persoon in functie nog wel houdbaar is, dan weet iedereen hoe laat het is. Iedereen, behalve de persoon in functie zelf. Die wil dan vaak „het karwei afmaken”, of „de scherven lijmen”, of „binnenskamers evalueren”, terwijl het daarvoor toch ec...