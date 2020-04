Uitslag stelling: ’Bezoek ouderen toestaan’

Wel is er verbazing over het plan onder veel respondenten omdat premier Rutte vorige week nog aankondigde dat de huidige corona-maatregelen zouden gelden tot 20 mei. De meesten denken dat de minister een akkoord gaat krijgen van het Outbreak Management Team hiervoor.

Volgens het plan zullen eerst verpleeghuizen open mogen die weinig tot geen corona-besmettingen hebben gehad. Dat vinden de meesten wel een eerlijke volgorde. Één van hen merkt op dat er goede en slechte tehuizen zijn. ,,Bij sommige komen jan en alleman over de vloer, onbeschermd. Laat iedere oudere bezoeken door één persoon, die de regels in acht neemt voor zichzelf en laat die ook alle klussen doen, zoals strijken en de was.” En een ander bepleit:,,Als ze open gaan, dan zou toch echt iedereen eerst gecontroleerd moeten worden op ziekte.”

Onder de deelnemers is verdeeldheid over de omvang van het drama dat zich in Nederlandse verpleeghuizen afspeelt. De ene helft gelooft dat zich hier een vergelijkbaar verpleeghuisdrama voltrekt zoals in Spanje en Italië, de andere helft vindt juist van niet. Een respondent, die denkt dat het hier zo’n vaart niet loopt, meent: ,,Je kunt de situatie hier echt niet vergelijken met Spanje en Italië. Daar is het veel slechter gesteld met de gezondheidszorg dan hier.” Een ander vindt echter dat we in de situatie daar een waarschuwing moeten zien voor Nederland. Een meerderheid vindt echter wel dat het aantal coronadoden in de verpleeghuizen kleiner had kunnen zijn.

Ook reageren respondenten verdeeld op de vraag of alle verpleeghuizen open zouden moeten. Hierbij zijn evenveel voor- als tegenstanders. Tweederde vindt wel dat het daarbij acceptabel is dat maar één persoon een bewoner mag bezoeken. Er wordt gepleit voor voorzichtigheid. ,,Laten we met alle versoepelingen eerst eens denken aan al het zorg- en ic-personeel, die moeten bijkomen van de stress die ze de afgelopen tijd hebben doorgemaakt.”

Driekwart gelooft dat verpleeghuisbewoners in psychische nood komen doordat ze geen bezoek mogen ontvangen. Zo stelt iemand: ,,Lange tijd geen bezoek hebben, is echt een drama voor de bewoners. Het openen van de verpleeghuizen zou na de scholen prioriteit moeten krijgen.”

Zo’n een derde van de deelnemers pleit voor het dichthouden van de verpleeghuizen. ,,Hoe verdrietig ook voor iedereen, het risico is te hoog. Het personeel in de huizen is al overbelast en erg bang het eigen gezin te besmetten”, oppert één van hen. En een ander wijst op allerlei alternatieven voor bezoek. ,,Met plexiglas, met grote buitententen en microfoons aan weerszijden van het raam. Zorghuizen denken zelf actief na voor hun bewoners, maar blijkbaar weet De Jonge dat niet.”

Bijna allen denken dat het personeel in de verpleeghuizen uitgerust moet worden met beschermende kleding en mondkapjes. Veel respondenten vinden het ‘schandalig’ dat deze beroepsgroep pas als één van de laatste de beschikking krijgt over deze middelen.