’Klimaatmaatregelen vervroegen’

Wetenschappers verbazen zich nu over de extreme temperaturen en bosbranden die zich wereldwijd in steeds heftiger mate voordoen en die zij niet geheel goed kunnen verklaren. Als deze extremen zich geleidelijk aan steeds frequenter voordoen is het nog maar zeer de vraag of die doestellingen in 2050 kunnen worden gehaald. Deze ontwikkeling en zou toch het signaal moeten zijn aan alle wereldleiders om hun verantwoordelijkheid te nemen door het nemen van extra vervroegde klimaatbesparende maatregelen.

Jan Daems,

Diepenveen