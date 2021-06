’Ticketstunt laakbaar’

Premium Columns & Opinie

Catherine Keyl gaat op reis naar Spanje en verzuipt in de testregels

Wil je afreizen naar het buitenland? Dan heb je op dit moment een test met een reiscertificaat nodig. Een lastige kwestie voor menig consument, want de regels veranderen ongeveer per dag. VROUW-columniste Catherine Keyl sprak eerder al uit ervaring over dit chaotische beleid. Omdat De Telegraaf vand...