DIT VIND IK LEUK

Afgelopen zondag waren we voor het eerst sinds lange tijd weer eens in het mooie Gorinchem. Na de lunch en een mooie wandeling haalden we de auto weer op. In de parkeergarage wilden we betalen, maar dat bleek niet te hoeven op zondag. Op een of andere manier vergat ik mijn betaalpas. Toen we uitreden, stond er een jongeman met die pas te zwaaien. Superfijn dat er ook nog eerlijke mensen bestaan die moeite doen voor een ander!

Jeannette van Beem - van Toorn, Dreumel