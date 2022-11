’Prijsplafond betaald van belastinggeld’

Bekijk ook: Forse verhoging tarieven stroom en gas bij Essent komend jaar

Nee, niet bij het betalen van de energierekening, maar uiteindelijk wordt het het energieplafond wel betaald met belastinggeld en dat gaan we op termijn dus wel degelijk merken. Fijn dat Essent dit over de rug van de gemeenschap nog even invoert. Die marktwerking heeft ons in Nederland alleen maar ellende gebracht, zie de situatie in buurland Duitsland waar wel vaste contracten worden afgesloten en de tarieven een stuk lager zijn. Maar hier weet de politiek alles altijd beter, met dit als direct gevolg.

Jan Pronk, Beverwijk