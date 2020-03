’Pabo-studie splitsen’

In 1985 werd de Kweekschool en KLOS (kleuteropleiding) samengevoegd. In het onderwijsveld kwam men er al snel achter, dat dit onverstandig was. De Kamer wil komend schooljaar al proefdraaien met gespecialiseerde Pabo's, maar minister van Engelshoven wil eerst onderzoek. Dit is onnodig en een geldverspillend. Vraag naar de mening van de mensen in het veld.

Joke van Leeuwen, Amersfoort