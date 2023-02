Premium Het beste van De Telegraaf

Groot plan van de misleiding Poetin liep in drie vallen tegelijk

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Op 6 februari 2022 verschenen in de media berichten over generaal Mark Milley, de voorzitter van de Amerikaanse generale staf. Hij had leden van het Congres verteld dat een Russische invasie ’kon resulteren in de val van Kiev binnen 72 uur’. Dat lazen en hoorden we in die weken overal: het machtige Russische leger loopt over Oekraïne heen.