Uitslag stelling: ’Meer geld naar defensie’

Als het geld er niet komt, dan moet het leger inkrimpen, vreest de commandant. Dat mag niet gebeuren, vindt driekwart van de deelnemers. Het leger moet dezelfde sterkte houden als dat het nu heeft. ,,Onze defensie is op het moment helemaal uitgewoond en helemaal niet meer operationeel. Onze weerbaarheid is nagenoeg nul. Daardoor zijn we ook niet meer geloofwaardig ten opzichte van onze partners”, klinkt het.

Een grote meerderheid denkt echter wel dat het nieuwe kabinet de commandant gaat teleurstellen. Ze denken niet dat Eichelsheim de vier miljard ook echt gaat krijgen. Een respondent die vindt dat dit grote bedrag toch nodig is: ,,Het gaat niet alleen om materieel, maar ook om salarissen die al jaren achterblijven. Het personeelstekort is gigantisch.” Iemand anders denkt dat Eichelsheim het geld wel gaat krijgen: ,,Waarom niet? Op het moment wordt er met de coronamaatregelen zo hard gesmeten met geld, dat deze miljarden er ook nog wel bij kunnen.”

Een argument voor de verhoging van het budget is dat Nederland anders de afspraken binnen de NAVO niet kan nakomen. Een flinke meerderheid van de stemmers vindt dat Nederland dit moet doen. ,,Geen zwakte uitstralen en zo snel mogelijk voldoen aan de verplichtingen aan de NAVO. We worden anders zo weer overlopen, net als in de Tweede Wereldoorlog”, stelt iemand. Veel respondenten trekken een vergelijking met WO II: ,,Weten jullie nog hoe ons leger ervoor stond toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak?”

President Trump zette druk op Nederland, zodat Nederland de afspraken binnen de NAVO zou nakomen. Een kwart van de respondenten denkt dat de Amerikanen onder Biden minder streng zullen zijn. Zo stelt één van hen: ,,In wezen betaalt de Amerikaanse burger voor onze defensie. De gemiddelde Nederlander steek zijn kop in het zand en heeft geen idee wat er gebeurt in de wereld.”

Een andere reden om het budget van defensie te verhogen is dat de positie van Nederland op het wereldtoneel ’onveiliger’ is geworden. Driekwart van de deelnemers deelt deze visie. Een oplossing in de vorm van een Europees leger ziet slechts een derde zitten. Een respondent: ,,Zo’n leger gaat een geldverslindend, bureaucratisch monster worden.” En een ander vreest dat de 'grote landen' dan - net als in EU-verband - de dienst gaan uitmaken. ,,En wij dan maar ja-knikken en geld inleveren.”

Slechts een vijfde heeft vertrouwen in het Nederlandse leger, zoals het nu is. Toch zien de meesten weinig in een kleiner leger met gespecialiseerde eenheden, zoals commando’s en een onderzeedienst. Iemand oppert: ,,Wij zijn een zeevarende natie. Laat de luchtmacht over aan landen die daar beter in zijn en laten we investeren in een moderne vloot.” Een ander vindt wel dat defensie van alle markten thuis moet zijn. ,,Natuurlijk moeten er altijd gespecialiseerde eenheden zijn. Maar we moeten ons ook behoorlijk kunnen blijven verdedigen.” De meesten zien het leger het liefst op volle sterkte.