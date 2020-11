’Jarenlang gesjoemel ambtenaren verbijsterend’

Bij de afdeling Stadsbeheer van Rotterdam is grootschalige corruptie ontdekt. Ten minste vijf ambtenaren lieten zich gedurende tien jaar lang met miljoenen euro’s omkopen en dat kon zich eindeloos voortslepen omdat de administratie een puinhoop was. Deze conclusie komt van het Rotterdamse onderzoeksbureau Strated Consulting.

De administratie was gebrekkig en bevatte feitelijke onjuistheden waardoor controleren achteraf niet van toepassing was. Met een ouderwetse administratie, zoals vroeger met een kasboek, giroboek, etc. viel er weinig te sjoemelen en was controle simpel. Het blijft echter een raadsel hoe zoiets ongemerkt kon gebeuren.

Mevr. Brugman, Lelystad