’Erica Meiland werd afgelopen tijd publiekelijk vervolgd en gelyncht’

Buitenland

120 mensen gearresteerd in Pakistan nadat menigte man lyncht

Ongeveer 120 mensen in Pakistan zijn gearresteerd nadat een menigte een fabrieksmanager uit Sri Lanka had doodgeslagen en in brand gestoken na beschuldigingen van godslastering, maakten de autoriteiten zaterdag bekend. De Pakistaanse premier Imran Khan sprak van een „dag van schaamte voor Pakistan.”...