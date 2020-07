’Kamer reageert als het te laat is’

Nu blijkt dat de man bekend staat bij de politie als verward, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maar loopt dus wel gewoon op straat. Een verwarde en agressieve man wordt dus gewoon op onschuldige en nietsvermoedende burgers los gelaten, met alle risico’s van dien.

Dat is Nederland anno 2020. We leren niets van het drama rond de onlangs vermoorde Rik van Rakt door een ontspoorde Soedanese vluchteling. De Tweede Kamer reageert hierop zoals altijd weer geschokt, maar eigenlijk altijd als het te laat is.

Jan Pronk,

Beverwijk