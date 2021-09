’Klimaatregels niet voor EU-politici’

Nu is een dergelijke bestemming, afgezet tegen het doel van de reis al uitermate opvallend. Tenslotte kun je ook prima met elkaar overleggen in een hotel in de Ardennen. Maar een woordvoerster van de PvdA-delegatie in het Europarlement heeft echter een aantal steekhoudende argumenten paraat. Een dergelijke reis wordt niet jaarlijks georganiseerd, het is de eerste bijeenkomst van de fractie sinds jaren en er zullen op Malta diverse werkbezoeken worden afgelegd.

Het zal allemaal wel. Maar ik zie dit toch vooral als een signaal van deze EU-politici dat de regels en adviezen ten aanzien van beter omgaan met klimaat niet voor hen gelden, maar uitsluitend voor het Europese voetvolk.

Jan Pronk, Beverwijk