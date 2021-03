Uitslag Stelling: ’Achterkamertjespolitiek’

Vrijwel niemand gelooft dat de waarheid boven tafel komt over de herkomst van de gevoelige teksten die door een blunder van Ollongren in de openbaarheid kwamen. „Er zal wel weer collectief geen herinnering zijn”, schampert iemand.

De meeste respondenten vinden het ’een beetje dom’ dat een politicus zichtbaar vertrouwelijke informatie met zich meedraagt, maar sommigen juist een zege. „Het geeft inzicht in de achterkamertjespolitiek en het negeren van de democratie die zo typerend zijn voor de kabinetten Rutte”, schrijft iemand.

De tekst ’positie Omtzigt, functie elders’ in de uitgelekte notities zorgde voor de meeste ophef. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat hiermee bedoeld wordt dat het populaire CDA-Kamerlid op een zijspoor gezet moet worden. Iemand licht toe: „Omtzigt is lastig, hij graaft door en stelt de juiste vragen, die niemand wil beantwoorden omdat dan de omvang van het gigantische geklungel van de overheid zichtbaar wordt”. Er is maar een enkeling die denkt dat de ’functie elders’ ook anders uitgelegd kan worden: „Het zou ook kunnen betekenen dat men Omtzigt tegen zichzelf wil beschermen of dat men denkt aan een functie in het kabinet”.

Grote vraag is wie verantwoordelijk is voor de opmerking over Omtzigt. Een deelnemer zegt: „Je kunt beter vragen wie er het meeste belang bij heeft om deze luis in de pels kwijt te raken. Dat is zonder enige twijfel Rutte en wellicht ook Kaag”. Een ander: „De Rutte-doctrine ligt hier weer duimendik bovenop. Omtzigt is ’te gevaarlijk’ als het gaat om het blootleggen van misstanden bij de overheid. Klokkenluiders worden altijd op een zijspoor gezet”. Rutte scoort het hoogst (50%), op afstand gevolgd door Kaag (16%) en de verkenners Jorritsma en Ollongren (12%).

De overgrote meerderheid vindt het ontoelaatbaar dat er in de verkennende fase gesproken wordt over de positie van individuele Kamerleden. „De verkenners zijn hun opdracht te buiten gegaan. Zij moeten inventariseren welke partijen kunnen samenwerken, ervan uitgaand dat de VVD en D66 daartoe behoren. Daarbij passen geen namen van ’poppetjes’”, verklaart een respondent. En een ander zegt: „De eerste fout die is gemaakt, is dat er twee verkenners zijn aangewezen met hun eigen ’partijbelangen’. „Eén onafhankelijke verkenner was beter geweest.”

De helft van de deelnemers zou liever zien dat de koning weer een rol zou gaan spelen bij de formatie. „De Tweede Kamer vond dat het verkennings-/formatieproces anders moest maar is niet in staat dit in goede banen te leiden. Terug naar het oude proces. De koning een formateur laten aanwijzen die los staat van alle partijen.”

De meesten denken niet dat de formatie al voor de zomer rond is nu het proces door de affaire vertraging oploopt. Een respondent wenst de nieuwe verkenners heel veel sterkte en wijsheid toe bij deze, voor hen extra klus. Een ander schrijft optimistisch: „Hopelijk geeft het debat duidelijkheid en kunnen we snel verder. En Omtzigt moet blijven natuurlijk, geen discussie.”