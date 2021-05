’Doktersassistent laten prikken’

Velen van hen werken parttime dus geen punt het een tijdje extra ernaast te doen. En zij zijn gewend te prikken. Daar is door de GGD's nog niet of afwijzend op gereageerd, want die zijn bang dat ze dan aan allerlei arbeidscontracten vast zouden zitten.

Dus zijn de GGD’s nu in aan het huren via uitzendbureaus. En die mensen moeten ze dan wel weten te vinden en die moeten dan ook nog eerst opgeleid worden. Marge van uitzendbureaus plus eerst moeten opleiden maakt het allemaal niet goedkoper en sneller voor de BV Nederland.

Dan ga je, als GGD’s, toch even je oor te luisteren leggen bij een arbeidsjurist? Volgens mij kan inhuren van doktersassistentes prima via een nul-uren contract. Of anders vraag je de politiek je te helpen aan specifiek contract voor deze nood-situatie. Want, dat is het immers? In plaats van dat je als GGD’s allemaal strapatsen uit gaat halen die feitelijk duurder zijn en je hinderen om snel en flexibel te kunnen opstarten met die massa vaccinaties.

Ik word heel moe van dat gebrek aan snel, flexibel, daadkrachtig en creatief in kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Maarten van Veen,

Nieuw-Vennep