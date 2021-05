Uitslag stelling: ’Sport op tv moet gratis’

Volgend seizoen moeten liefhebbers betalen als ze naar hun favoriete sport willen kijken. Al eerder ging het bedrijf met de uitzendrechten voor Formule 1 aan de haal.

Een van de voordelen van betaaltelevisie is dat het reclamevrij is. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat prettig. Een voorstander van dit model meent: „Eigenlijk zou alle televisie reclamevrij moeten zijn. Twee zenders ’gratis’ publieke omroep en voor de rest zou je moeten betalen voor wat je wilt kijken, of het nou films of sport is.” Iemand anders vindt juist dat hij al genoeg betaalt ’voor de kabel’. „Ik ga dus echt niet dubbel betalen door ook nog betaalzenders te nemen.”

Als sportwedstrijden niet meer gratis zijn te bekijken, zal een grote meerderheid hier niet meer op afstemmen. Eén van hen stelt: „Dan ga ik niet meer kijken. Sporters en organisatoren verdienen hier exorbitant veel geld aan. Ik zie niet in waarom ik hieraan zou moeten meebetalen.”

Sommigen nemen een omweg om toch te kunnen kijken. „Ik heb mijn weg op het internet al gevonden en kijk via streams die Formule 1 en andere sporten doorgeven. Het is niet legaal, maar de consequentie van alles achter een betaalmuur gooien.”

Veruit de meeste respondenten zijn niet optimistisch over de kansen van de Nordic Entertainment Group in Nederland, de koper van de tv-rechten op darts. Zij denken niet dat het bedrijf succesvol zal zijn. „Dat ligt aan de prijs die ze gaan neerleggen bij de consument”, zo verwacht één van de deelnemers. „Voor tien à vijftien euro zou ik het wel doen.”

Zenders als RTL ’leven’ van reclame-inkomsten. De meesten vinden het belangrijk dat deze zenders ’gratis’ blijven. „Het maakt natuurlijk geen donder uit wie er uitzendt, maar het zou fijn zijn als dat ’open’ kanalen blijven”, zo vindt een respondent. Een deelnemer vreest dat door het plaatsen van sportwedstrijden achter een decoder er een tweedeling komt tussen kijkers die het wel en die het niet kunnen betalen.

Van de respondenten die een betaalzender kijken, hebben de meesten een abonnement op Netflix. Een krappe meerderheid vindt het zenderaanbod op het moment erg onoverzichtelijk. „Er gaat zo veel geld om in de televisierechten, dat steeds meer bedrijven hier inspringen. Laten we vooral hopen dat zo’n stapel abonnementen voor de kijkers betaalbaar blijft.” Iemand anders: „Het is echt niet meer bij te houden welke zender je moet hebben voor sport, een serie of een documentaire.”

Twee derde vindt dat alle sport gewoon beschikbaar moet zijn op de publieke omroep, dus ook Formule 1 en darts. Zo meent een voorstander: „Het is idioot dat je steeds vaker moet betalen voor sport. Het gaat om het principe. Thuis kijken moet gratis blijven. Wij betalen zelf al genoeg voor andere oninteressante programma’s.” Hetzelfde geldt voor het EK voetbal en de Olympische Spelen. „Deze evenementen hebben zo’n groot draagvlak, die móeten voor iedereen te bekijken zijn”, klinkt het. Maar een tegenstander pleit er juist voor dat sport achter de betaalmuur verdwijnt: „Dan is ervoor betalen een gerichte keuze.”