’Van Veenendaal blonk uit’

Sari "The Wall" Van Veenendaal had enkele cruciale en onwaarschijnlijke reddingen, zoals de snoekduik naar de bal in de halve finale tegen Zweden die ze nog licht toucheerde waardoor hij op de paal kwam. En Van de Donk bikkelde als een Edgar Davids in zijn beste dagen op het middenveld en maakte ongelooflijk veel meters. Jammer dat de op papier ijzersterke aanval niet uit de verf kwam uitgezonderd Vivianne Miedema. De voetbalvrouwen hebben als collectief gestreden en gingen als collectief ten onder tegen een sterker team USA !

Bas Overmars, Amsterdam