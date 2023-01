Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Steun Oekraïne: Poetin mag deze oorlog niet winnen

Door De hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Bijna een jaar nadat de Russische potentaat Poetin een bloedige oorlog ontketende tegen buurland Oekraïne, bevindt de strijd zich in een cruciaal stadium. Oorlogshitser Poetin dacht aanvankelijk met een snelle overvaltactiek zijn buren in enkele weken tijd op de knieën te hebben, maar dat pakte anders uit. De Oekraïners bleken taaie, gemotiveerde tegenstanders en dreven na aanvankelijk zware verliezen de Russische aanvallers op meerdere fronten flink terug. Inmiddels duurt de oorlog in de achtertuin van Europa al elf maanden en verwachten militaire experts een nieuw Russisch offensief in de lente.