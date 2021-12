Uitslag Stelling: ’Vertrouwen is vrij gering’

Slechts een derde van de respondenten is opgelucht dat er - na de langste formatie in de geschiedenis - eindelijk een regeerakkoord is. Velen vinden dat er eigenlijk nieuwe verkiezingen hadden moeten komen. Er is weinig vertrouwen in de nieuwe kabinetsploeg. Een miniem deel van de stemmers denkt dat er goede bewindslieden gaan komen. Ook denkt slechts een tiende dat het nieuwe kabinet lang zal aanblijven. Een enkeling vindt het een goede zaak dat er nu weer een missionair kabinet komt. ,,Zo kunnen ze weer daadkrachtiger optreden in alles wat te maken heeft met de pandemie.”

Een deelnemer, die voor velen spreekt, verwoordt het zo: ,,Dit is gewoon de ouwe hap in een nieuw jasje. Met ministers die helemaal geen snars snappen van hun portefeuille.” Een ander schrijft: ,,Dit is oude wijn in nieuwe zakken. Eerst zien en dan geloven, maar eerlijk gezegd heb ik niet heel veel vertrouwen in dit stelletje plucheplakkers.”

Opvallend is dat het kabinet veel geld gaat uitgeven. Ook dit vinden maar weinig respondenten een goed teken. Een kwart van de respondenten is hier namelijk blij mee. ,,Veel geld uitgeven prima, maar het is aan de verkeerde dingen”, stelt iemand. Een andere criticaster meent: ,,Je kunt nu wel veel geld uitgeven, dat is prima voor nu. Maar onze kinderen krijgen straks wel de rekening gepresenteerd.”

Rutte heeft gezegd dat hij het vertrouwen in de politiek wil herstellen. Bijna niemand van de deelnemers denkt dat dit gaat lukken. ,,Als je politici zou kunnen vertrouwen, dan zou ik dit echt een prima akkoord vinden. Maar dit kabinet heeft dezelfde mensen, die een schandalig en waardeloos beleid hebben gevoerd op veel vlakken, zoals met het toeslagenschandaal en de coronacrisis”, klinkt het.

Onbegrijpelijk vindt een grote meerderheid van de respondenten, dat het kabinet wil gaan bezuinigen op de zorg. Een van hen merkt op: ,,Je zou toch denken dat gezien de gebeurtenissen van de laatste anderhalf jaar, de zorg juist topprioriteit zou moeten hebben?”

Driekwart is wel tevreden over de aandacht van de nieuwe regering voor het klimaat. Een milieufan stelt: ,,We gaan heel veel betalen voor klimaatdoelen, die helemaal niet haalbaar zijn omdat we in een klein land wonen. Hierdoor is het echt maar een druppel op de gloeiende plaat.”

Een groot aantal respondenten zegt paragrafen in het nieuwe regeerakkoord te missen over immigratie en asielbeleid. ,,Ik mis een duidelijk en strenger asielbeleid in dit regeerakkoord”, foetert een rdeelnemer. Een ander voegt hieraan toe: ,,Je zal zien dat de grenzen weer wagenwijd opengaan.”

In het regeerakkoord staan allerlei plannen, waaronder de invoering van rekeningrijden en de bijna gratis kinderopvang. Bijna de helft is zeer te spreken over de plannen voor twee kerncentrales. Een respondent schrijft: ,,Waarom moet er vijf miljard aan onderzoek worden besteed? Ga die dingen meteen bouwen!” Ook het plan om de btw op groenten en fruit op te heffen en een suikertaks in te stellen krijgt veel bijval.