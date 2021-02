Corona geselt ons alweer een jaar

We beleven vandaag een bedenkelijk jubileum. Vieren doen we het zeker niet, want het is precies één jaar gelden dat in ons land de eerste coronapatiënt werd geteld. Een 56-jarige man uit Loon op Zand bleek na terugkeer uit Lombardije besmet met het coronavirus en lag in isolatie in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ik denk dat iedereen het nog wel weet dat toenmalig minister Bruno Bruins tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending een briefje in zijn hand kreeg gedrukt en de boodschap voorlas.