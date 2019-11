’Windmolen insectenkiller’

Wat ze er niet bij vermelden? Miljoenen insecten en vogels die kapot gemept worden door de wieken van deze windmolens. Andere dieren die van insecten leven komen daardoor ook in de problemen. Tegen de tijd dat de huidige jeugd beseft wat er gebeurd is, mogen ze in de dierentuinen of via een virtuele bril kijken naar wat er niet meer is.

Mevr. I. Gerards, Landgraaf