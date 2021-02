’Elfstedentocht niet zonder toerrijders’

Die twee keren waren heel bijzonder omdat er enorm veel publiek was om ook (en vooral) alle toerrijders er doorheen te helpen. Zonder toerrijders en het heel enthousiaste publiek is er gewoon geen Elfstedenstocht denkbaar.

Het feest draait vooral om de toerrijders, die overigens met hun contributie veel bijdragen aan de mogelijkheden die het Elfstedenbestuur heeft.

Ik ben jaren lid geweest maar ik heb mijn plaats van rijdend lid ingeleverd voor de jongere generatie die ook graag een Elfstedenkruisje wil. Alleen vind ik het echt heel triest dat mensen (ik kom uit Friesland, ben er mee opgegroeid) ineens gaan denken dat het alleen voor de profschaatsers zou moeten zijn.

Ik ben vrouw, beide keren gestart in de laatste startgroep voor rijdend lid (circa 09.30 uur) en moest voor 24.00 uur binnen zijn, Het is mij beide keren ruim gelukt, ook met dank aan het publiek. Waarom zou als er nu een Elfstedentocht zou worden georganiseerd alleen profschaatsers mogen meedoen? Een Elfstedentocht op de schaats staat en valt bij de toerrijders. Maar vanwege corona is dat nu niet te doen.

Hermina Oord