’Verstappen maakt geen enkele kans’

Autosport

Historisch moment in Formule 1: net als in 1974 gelijke stand, toch licht voordeel Max Verstappen

Max Verstappen en Lewis Hamilton racen over een week in Abu Dhabi om de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander van Red Bull en de Brit van Mercedes hebben na 21 races evenveel punten (369,5). In het zeer onwaarschijnlijke geval dat beide rivalen geen punten weten te scoren in de finale race, da...