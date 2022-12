Eerst denk je aan een grap, met of zonder camera, al dan niet verborgen, maar voor mij stond een keurige jongeman die vertelde dat hij deze bos had gekregen maar deze graag aan iemand anders wilde geven. Bedankt jongeman. De bos staat prachtig in huis en ik denk met plezier aan deze onverwachte ontmoeting terug. Zoiets is mij nog nooit overkomen.

Helma Kruiswijk, Moordrecht

