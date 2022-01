Premium Het beste van De Telegraaf

2022: Geert Wilders sluit zich aan bij KOZP

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

JAN/FEB/MRT. Op de dag dat de omicronvariant nog slechts twee ic-bedden opeist, heft Ernst Kuipers de lockdown definitief op. „Een groot risico”, aldus de nieuwe VWS-minister. „Maar we zullen met het virus moeten leren leven.” Sven Kramer wordt tijdens de Winterspelen in Peking laatste op de 5000 m schaatsen en kondigt aan het over vier jaar bij de vrouwen te proberen: „Dat ik in een verkeerd lichaam leef wordt me meer en meer duidelijk.” Tijdens Ajax-Benfica (14-0) blijven de Portugezen zelfs na de dertiende Amsterdamse treffer - „Het zit in ons bloed”, aldus middenvelder Joao Mario - schwalben en tijdrekken. Geert Wilders pleit voor het afschieten van Turkse tortels.