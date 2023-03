’Kritiek VVD op Van der Wal treurig’

Net als bij de discussie rond de spreidingswet, is er opnieuw een groep VVD’ers die via de media kritiek uiten op het kabinet, deze keer gericht aan minister Christianne van der Wal. Iemand die wat mij betreft juist een zeer ondergewaardeerd bewindspersoon is. Ze heeft de moeilijke opdracht om pijnlijke beslissingen te nemen om een onpopulair vraagstuk op te lossen.

Ondanks eerdere bedreigingen van boze boeren en tegenwerking door coalitiepartners, blijft Van der Wal doorgaan met het zoeken naar een oplossing voor het complexe stikstofdossier. Vlak na de verkiezingsuitslag deed ze een controversiële uitspraak door te stellen dat het stikstofbeleid ongewijzigd zou blijven, ondanks het signaal afgegeven door de grote winst van de BBB. Toch roept dit bij mij als VVD-lid meer waardering op dan prominente, maar anonieme, partijgenoten die openbaar kritiek leveren zonder achter hun woorden te durven staan.

Als je de media opzoekt om kritiek te uiten, zeg dan wat je wilt zeggen met je naam erbij. Als je dit niet wil of kan, zeg dan niets.

Steven Braham,

Groningen