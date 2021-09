Uitslag Stelling: ’Rem op gamen kinderen’

Chinese kinderen mogen in de weekenden slechts een uurtje in de avond online een spelletje spelen. De meeste respondenten denken dat zo kort gamen voor kinderen ook nog wel leuk kan zijn.

Driekwart denkt dat een dergelijk verbod in Nederland niet van de grond zou kunnen komen. ,,De techniek is er ongetwijfeld, maar is in Nederland ondenkbaar vanwege privacy.” Ook in China gaat dit niet werken, denken meeste deelnemers. Zij geloven niet dat de Chinezen een dergelijk verbod zouden kunnen handhaven. ,,Dit lukt vast ook de Chinezen niet, want als iets niet mag dan vindt de jeugd het juist des te spannender om zo’n verbod te ontduiken.

De Chinese overheid gaat gebruik maken van spionagesoftware om de kinderen te controleren. Als ze langer online zijn, krijgen ze een waarschuwing. Driekwart van de stemmers vindt dit niet ethisch verantwoord. Een deelnemer: ,,Die spionagesoftware klinkt wel heel erg eng. Het lijkt mij dat je aan de spelletjes ook wel zodanig kunt sleutelen dat ze na een uurtje uitgaan.”

De meeste deelnemers vinden dat gamen onder jongeren een groot probleem is. Nog meer respondenten denken dat veel kinderen ook echt gameverslaafd zijn. Een respondent snapt het wel: ,,Vroeger had je amper computerspelletjes. Als ik nu jong was geweest, was ik ook compleet verslaafd geworden. Maar wat zijn die zonde van je tijd. Je verliest compleet de realiteit uit het oog.” Andere stemmers vinden dat het met het gamen al veel te ver is doorgeslagen. ,,Het is een totale schande dat er niet eerder paal en park is gesteld aan het gamen.” Volgens een respondent werkt keihard verbieden niet, maar ermee leren omgaan. ,,Beter is het kinderen weerbaar te maken en het geven van tools aan ouders”

Ondanks dat stemmers problemen voorzien bij jongeren, ziet een meerderheid ook wel dat computergames nuttig kunnen zijn. Een reactie: ,,Kan goed zijn voor de Engelse taal en de motoriek. Maar te veel is weer niet goed voor de ogen.” Iemand anders: ,,.Games zouden nuttig zijn als ze educatiever en stimulerender worden, waardoor kinderen constructiever en oplossingsgerichter kunnen leren denken.”

Als niet vanuit de overheid geregeld kan worden dat kinderen minder gamen, dan moeten ouders dit in de gaten houden. Bijna alle respondenten vinden dat ouders verantwoordelijk zijn voor het gamegedrag van hun kinderen. Velen vinden de ouders van tegenwoordig maar slappe hap. ,,Ouders vinden een gamend kind makkelijk.” Veel respondenten vinden dat ouders ook niet het goede voorbeeld geven. ,,Die zitten zelf ook de hele tijd op hun telefoons te kijken, dus die merken niet eens dat hun kinderen de hele dag zitten te gamen.” Ook geven sommigen ’de maatschappij’ de schuld. ,,Ouders moeten beiden werken voor de luxe en de hypotheek, dat red je niet meer van één salaris.” Velen vinden dat game-ondernemingen, die een miljardenindustrie vormen, ook een verantwoordelijkheid hebben. Zo stelt een respondent: „,Je kunt spelletjes programmeren zodat je ze kunt pauzeren.”