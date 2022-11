Brief 2 ’Rutte zal belofte niet nakomen’

Hij belooft gisteren, 8 november, snel de instroom van asielzoekers naar beneden te brengen! Dat is heel makkelijk en zo geregeld als onze regering het akkoord van Dublin maar gaat handhaven, hoe simpel kan het zijn?. Of Rutte gaat naar Brussel of Straatsburg en zegt tegen Europa dat ons land stopt met het opvangen van immigranten omdat men dat in ons land niet meer aan kan! Dat, gaat Mark Rutte zeker niet doen, om de doodeenvoudige reden dat hij zijn beoogde baan voor straks in Europa niet op het spel durft te zetten. Hoe het in godsnaam verder moet in ons land met de immigratie te stoppen interesseert hem minder dan zijn toekomst.

Louis Oudshoorn,

Zoetermeer

