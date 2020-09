Klimaatakkoord 1.0 de prullenbak in

Er is alle reden om terug te komen op het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord, dat een ongekend bedrag van meer dan 500 miljard euro uitdeelt, wat neerkomt op pakweg 50.000 euro per Nederlands gezin. Er verschenen via de sociale media (Energy and Climate @EnergyJvD) notulen (grotendeels weggelakt) van die geheimzinnige klimaattafels. Wie zaten er aan tafel en wat deden ze daar namens ons?