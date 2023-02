Brief 1 ’Euro riskant voor ons land’

Dit ondanks op papier sluitende bepalingen in het verdrag van Maastricht (o.a. de zogeheten kick out bepaling,landen die zich niet aan de begrotingsregels hielden zouden de muntunie al of niet tijdelijk moeten verlaten). Totaal verschillende monetair economische stelsels in een muntunie verenigen gaat nu eenmaal niet.

Mijn vrees is, nu de geldpers van de ECB is uitgewerkt, dat de muntunie uitgroeit tot een begrotingsunie met een gezamenlijke uitgifte van schuldpapier, de zogeheten eurobonds. Ons land heeft dan m.i. de keus tot of voor altijd opdraaien voor de schulden van de Mediterrane landen of de euro te verlaten. Mij lijkt die keus niet zo moeilijk.

Folkert Stulp, Groningen