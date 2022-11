’Druk op mantelzorg te groot’

De familie lost het wel op. En dan hebben we het niet over een boodschap doen of de hond uitlaten maar het huishouden doen en hulp bij de toiletgang. Wat de thuiszorg vanwege arbowetgeving niet mag doen wordt van familie wel verwacht. Gratis. Hoeveel willen we betalen voor de zorg? Wie wil er nog oud worden en thuis slecht ter been of met dementie verpieteren omdat de bejaardentehuizen zijn afgeschaft en er wachtlijsten van een jaar zijn voor een verpleeghuis? Mantelzorgers werken minder in betaalde baan en er zijn al tekorten. Dit gaat zo niet langer.

B. van Dam