’EU, kom in actie voor Rhodos’

De media staan er bol van: de branden op Rhodos. Van BBC tot CNN en van The New York Times tot Le Monde. Het vuur blijft zich verspreiden, zelfs met de ongekende inzet van lokale bevolking en lokale strijdkrachten, krijgen ze de brand niet onder controle. Dat er wereldwijd wordt meegeleefd, is duidelijk. Maar dat is niet voldoende. Er is hulp nodig vanuit Europese overheden. En snel.

Al een week strijden de brandweer, politie en ontelbare vrijwilligers. Zij hebben ruim 30.000 mensen veilig geëvacueerd, waaronder veel Britse, Duitse en inmiddels ook Nederlandse toeristen. Dat dit is gelukt, laat de toewijding van de inwoners zien. Aan zowel toeristen als hun eigen eilandgenoten. Chauffeurs van transferservices rijden meermaals de vlammen in om toeristen in veiligheid te brengen, sportschooleigenaren stellen hun ruimte beschikbaar voor verblijf en er wordt vanuit alle hoeken en gaten eten en drinken aangeleverd voor de strijdtroepen én de geëvacueerden.

Het laat een diepgewortelde cultuur van gastvrijheid zien. Alle beschikbare resources worden ingezet om mensen en dieren in veiligheid te brengen. En dat terwijl bewoners van Rhodos hun eigen eiland ten onder zien gaan. Laat de media dáár ook aandacht aan schenken. Asklipio is het tweede dorp waar de brand is binnengedrongen. Mensen zien hun huizen, die al generaties in de familie zijn, in rook opgaan. Ze zien hun boerderijen, waarmee zij de kost verdienen, afbrokkelen en hun dieren in angst vluchten. Of erger nog: langs de weg liggen, omdat zij het vuur niet voor konden zijn. De pijn van die confrontatie, van dat verlies, daar kunnen de meesten van ons onszelf niets bij voorstellen.

Wat wél kan, is hulp sturen. De situatie gaat boven het hoofd van de normale burger. Daarom een urgente oproep aan de overheid. Stuur vliegtuigen en versterkingseenheden om de brandweerlieden bij te staan. Zij vechten op de rand van instorting om het vuur te bedwingen, voordat de rest van het eiland in de as ligt. De meeste landschappen zijn verloren gegaan, laat de branden niet ook nog hele dorpen doen verdwijnen.

Als Europese Unie moeten we sterk staan en deze ramp is hét moment om te bewijzen dat je samen verder komt.

Ons hart gaat uit naar onze familie, vrienden en eilandgenoten,

Marielle van Zanten en Nikolas Pattas