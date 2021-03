’Tekort aan goede bouwvakkers’

De komende decennia moeten er minimaal 1 miljoen woningen worden gebouwd om straks meer als 20 miljoen mensen te kunnen huisvesten! Maar het klimaatakkoord speelt de bouw en infra ook parten, zoals Phas, Stikstof en CO2!

Maar het grootste probleem in Nederland is dat er geen kwalitatief goed opgeleide bouwvakkers meer te vinden zijn. Onder bouwvakkers verstaan we de gehele bouwgroep, timmerlieden, metselaars, stukadoors, tegelzetters maar ook installateurs kortom de gehele bouwkolom. Arbeidsmigranten moeten straks zorgen dat er überhaupt nog gebouwd gaat worden. Maar ook deze groep heeft weer onderdak nodig.We hebben na de verkiezingen echt een 'Bouw Minister' nodig die van aanpakken weet! Maar de komende jaren blijven de huizenprijzen nog stijgen tot het plafond!

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela