Premium Het beste van De Telegraaf

Beleggingsexperts zijn maar zelden pessimistisch

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Ⓒ Frank de Ruiter

Een collega stuurde mij zaterdag een appje dat de bitcoinprijs onder $20.000 was gedaald, met als toevoeging dat ’experts’ de moed er gelukkig inhouden. Het was een verwijzing naar een artikel dat ik een paar dagen eerder als verslaggever bij DFT over digitale valuta’s en dan vooral de bitcoin schreef. Had de collega een punt? Misschien als je afgaat op de kop in de krant ’Meeste experts houden vertrouwen in crypto’s’.