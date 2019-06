’Privatisering post regelrechte ramp’

De belastingbetaler moet in de toekomst mogelijk gaan meebetalen aan de instandhouding van de postbezorging in Nederland. Dat blijkt uit de inbreng van PostNL in een consultatie over een wijziging in de postwet uit 2009. Die wet moet worden aangepast, omdat de marktomstandigheden in de postmarkt drastisch zijn veranderd door de afname aan fysieke post (Tel. 8/6).

PostNL wil de rekening bij de belastingbetaler neerleggen. Wat hierbij wordt vergeten, is dat de ’Post’ nooit winstgevend is geweest. Ook niet toen e-mail nog uitgevonden moest worden. Toen Post en Telefoon nog samen opgingen in het staatsbedrijf der PTT, ving het Telefoonbedrijf jaarlijks de verliezen van het Postbedrijf op.

Maar goed, alles moest ineens anders en zie hier het resultaat. Er zijn per slot altijd van die algemene maatschappelijke belangen, die je niet moet wíllen privatiseren.

Jan Hoogendoorn, Nieuwegein

