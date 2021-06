Uitslag Stelling: ’Laat Hongarije met rust’

Timmermans deed een beroep op zijn collega-Eurocommissarissen die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de rechtsstaat. De Europese Commissie noemt de nieuwe Hongaarse wet, die moet tegengaan dat kinderen op school of door boeken en films in aanraking worden gebracht met homoseksualiteit en geslachtsverandering, ’discriminerend’.

De tweede man van de EC zou graag zien dat Hongarije voor de Europese rechter wordt gebracht. Voor de meerderheid van de respondenten hoeft dat niet te gebeuren. „Hongarije mag binnen zijn landsgrenzen zelf regels en wetten handhaven zolang de basis blijft dat de internationale rechten van de mens gerespecteerd worden”, stelt één van hen. En een geestverwant meent: „Het is geen anti-homowet, maar een wet die minderjarigen moet beschermen tegen foute pedo’s etc. Vanaf 18 jaar mag iedereen doen wat hij wil.” Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt dat de EU het Oost-Europese land ook niet moet gaan korten op subsidies.

Toch roept de omstreden wet bij veel respondenten het idee op dat de rechtsstaat met voeten wordt getreden. En op de vraag of de Hongaarse anti-homowet in strijd is met de beginselen van de democratische rechtsstaat wordt sterk verdeeld gereageerd: 45% meent van wel, tegen 44% die dat niet vindt.

Het is sowieso een illusie te denken dat veel Oost-Europese landen onder de paraplu van de EU zich tot volwaardige democratische lidstaten zouden ontwikkelen. Zo’n driekwart van de stemmers vindt dat de hoop daarop ijdel is gebleken. Velen halen in dit verband Polen aan, waar hervormingen bijvoorbeeld de rechterlijke macht aantasten. „Hongarije is net als Polen met zijn rechters, jammer dat wij ze er niet uit kunnen gooien”, stelt een deelnemer.

Dat ook sporters onder invloed van activisten zich steeds vaker uitspreken over politieke kwesties vinden de meesten geen goede ontwikkeling. De meerderheid stelt zich op het standpunt dat sport en politiek gescheiden moeten blijven. Zo kon de OneLove aanvoerdersband in de regenboogkleuren van Oranje-international Georginio Wijnaldum op weinig bijval rekenen van de stellingdeelnemers. Het dragen van deze aanvoerdersband in het duel tegen Tsjechië moest uitdragen dat het Nederlands elftal voor inclusiviteit is en tegen racisme en discriminatie. Toch vinden de meeste respondenten het geen goed statement.

Bovendien roept zo’n actie bij velen ook het gevoel op dat Oranje selectief is in z’n protestuitingen. Waar blijft de afwijzing van de internationals van Qatar als organiserend land van het WK voetbal 2022, vragen verschillende respondenten zich af? „Nederlandse voetballers moeten nu ook een statement maken tegen Qatar waar 6500 doden zijn te betreuren tijdens de bouw van het stadion”, klinkt het. Bovendien is er in dit land helemaal geen vrijheid voor LHBTI’ers. Velen menen dat Oranje ’niet naar Qatar’ moet gaan. Sommige pessimisten denken dat ’we’ sowieso het WK niet halen als Oranje zo blijft voetballen als tegen Tsjechië.