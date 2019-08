’We stevenen af op pure dictatuur’

Trump in de VS gedraagt zich als een boos en stout narcistisch jongetje dat zijn zin niet krijgt door zijn presidentiele macht telkens te misbruiken om zijn zin alsnog af te dwingen. Terwijl Johnson in de VK zijn zin doordrijft door het gekozen parlement simpelweg naar huis te sturen.

Dit zijn dé kenmerken van pure dictatuur. De recente geschiedenis leert dat verreweg de meeste dictaturen eindigen in chaos en totale economische vernieling. Zie bijvoorbeeld Zimbabwe, Angola, Venezuela, Cuba, Noord-Korea, Syrië, etc.

P.P.A. Buck