Brief 1 ’Extra betalen om zieken te helpen’

In Nederland zijn er 1400 patiënten met deze ziekte waarbij ze veelal niet ouder dan 45/50 jaar kunnen worden maar mét medicatie halen ze waarschijnlijk zelfs hun pensioen of langer.

De jaarlijkse kosten om deze mensen te kunnen helpen worden geschat op 150 miljoen euro per jaar en ja dat is veel geld.

Maar hee, we zijn met 17 miljoen mensen en als we 2 miljoen kinderen in mindering brengen (want zij betalen geen ziektekostenpremie) dan blijven er 15 miljoen mensen over.

Dat betekent 0,83 eurocent per maand per persoon. Ik denk dat veel mensen best 0,83 cent per maand willen en kunnen missen om die 1400 mensen een menswaardig bestaan te gunnen want het hebben van die ziekte is echt zwaar.

Wellicht dat minister Van Ark (Medische zorg) een wat betere prijsafspraak met de fabrikant kan maken zodat het wellicht nog wat goedkoper kan.

Zieke mensen die geen behandeling mogen krijgen vanwege de kosten terwijl de medicatie ervoor wél bestaat is simpelweg mensonterend.

P. van Neck,

Rotterdam

