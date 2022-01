Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Groen paradijs uit vuil slib en slijk

’Kun je bomen niet tegen bevers beschermen met een hekje rond de stam?’ vroeg GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet zich af toen ze in het journaal zag dat bevers eeuwenoude beukenbomen bij Kasteel Amerongen omknagen alsof het lucifers zijn. Een typische GroenLinks-vraag: GroenLinks-mensen denken dat je geen keuzes hoeft te maken. Dat je de grenzen wagenwijd open kunt zetten om iedere gelukszoeker te omarmen en toch natuurgebieden kunt aanleggen alsof we in het Wilde Westen wonen. Je hoeft de treurige paarden in de Oostvaardersplassen maar een keer in de ogen te kijken om te snappen hoe het echt zit.