’Slap vaccinatiebeleid van kabinet’

We staan qua inenten op twee landen na helemaal onderaan terwijl Nederland zich altijd laat voorstaan als het beste jongetje van de klas. Waarom lopen wij zo gruwelijk achter met het inenten en is er ook nog geen verbetering in zicht? Minister De Jonge voert een veel te slap beleid en over elk detail moet steeds maar weer gepolderd worden. Zo komen we geen steek vooruit. Blijkbaar zien de mensen die het moeten regelen niet in dat elke seconde telt om het virus in te dammen. Het allerbeste middel is altijd nog zoveel mogelijk zo snel mogelijk vaccineren. Waarom heeft men de logistiek niet aan het leger overgelaten daar hebben de mensen heel veel ervaring hoe ze dit op poten moeten zetten. Sterker nog het leger heeft de hulp aangeboden maar die wordt niet aanvaard. Die ambtenaren denken het zelf wel te kunnen. Wel we zien de hopeloze resultaten. Zo duurt het nog een hele tijd voor we van het virus verlost zijn met alle nadelige consequenties van dien. Het is om te huilen hoe hier met het vaccinatiebeleid wordt omgegaan.

Mevr. C. Jong Bovenkarspel