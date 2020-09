’Jongere zelf aansprakelijk’

Jongeren klagen steen en been over de dagelijkse beperkingen. Begrijpelijk, want verstand komt met de jaren. Maar door de maatregelen niet op te volgen, verspreidt het virus zich razendsnel met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk zal dit resulteren in een lockdown, teruglopende omzetten, minder bedrijven, minder arbeidsplaatsen, minder stageplaatsen, etc. En maar klagen dat er geen stageplekken zijn. Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun toekomst. Daarbij is het nog onbekend wat de gevolgen op termijn zijn als een jongere het virus, al of niet ongemerkt, heeft opgelopen. Vertrouw niet op de overheid, want die loopt achter de feiten aan.

H.G.F. Steenhuisen, Heiloo