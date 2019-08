’Talloze potjes voor de niet-werkenden’

De Telegraaf prikkelde me om eens te kijken welke ’potjes’ er eigenlijk allemaal zijn en binnen enkele tellen stapelden de mogelijkheden en bedragen zich op: huursubsidie, zorgtoeslag, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, bijzondere bijstand (’voor wat je écht nodig hebt…’), SMS-kinderfonds (schoolreis, sportclub, muziekles), Stichting leergeld (geld voor sport, onderwijs, cultuur en welzijn), PMB (persoonlijk minimabudget, vrij besteedbaar) en dan ben ik wellicht nog niet volledig.

Een indicatie voor een 1 persoons huishouden met 1 schoolgaand kind: bijstand €935,49, zorgtoeslag €99, kindgebonden budget €358, kinderbijslag €100 (gemiddeld), huurtoeslag €331. Opgeteld €1.823,49 plus eventuele genoemde bedragen uit het PMB, stichting leergeld en SMS-kinderfonds. Het zal wel aan mij liggen en het is kort door de bocht maar ik vraag me dan af hoe er ondanks deze bedragen armoede kan bestaan in ons land. Tegelijkertijd stijgt mijn waardering voor de mensen die de laagstbetaalde banen bereid zijn te doen.

C. Bruil, Waalre