’Minimumtarief een fooi’

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ⓒ ANP

Het uurtarief voor zzp’ers op minimaal 16 euro vaststellen, is belachelijk, vindt Jan Pronk. Dat is echt veel te weinig om naast de vaste kosten zoals een boekhouder, vervoer, verzekeringen en pensioenopbouw ook nog eens een marktconform salaris over te houden.