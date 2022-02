’Keihard optreden tegen Poetin’

Bekijk ook: Russische tanks rollen door Donetsk

Als elfjarig kind herinner ik mij de foto’s in de kranten van de held van Budapest. Met blote handen werden de tanks van de bezetter aangevallen. Later kwamen de Russische tanks Hongarije binnenvallen en wij luisterden naar radio vrij Hongarije totdat de laatste roep om hulp klonk en het vrije Westen werd gesmeekt om hulp. Toen werd het stil. 1956. Aangrijpend en dat gevoel van toen had ik nu weer. Nu een Poetin met leugens en drogredenen in de voetsporen treedt van Jozef Stalin en een vrij land bezet. Het vrije Westen moet nu keihard optreden, samen met Amerika, en Poetin terugwijzen. Niet alleen met economische strafmaatregelen, maar met bevriezen van alle Russische gelden en bezittingen en hulp met wapens en troepen in de Oekraïne. De vrije wereld mag niet toestaan dat dit onrecht kan voortduren.

Charles de Haas