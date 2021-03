’EU faalt keihard in vaccinfiasco’

Afscheid nemen van de EU - een Nexit - is volgens veel reageerders noodzakelijk, maar er zijn er ook die de hele EU het liefst weer terugbrengen naar een handelsunie, zoals we die kenden in de E.E.G. van weleer. EdwinvanderMan legt uit waarom dat een goed idee is: „Ik vind dat deze kwestie aangeeft dat we teveel overlaten aan de EU. We moeten weer terugkeren naar de realiteit en inzien dat dit - te veel macht aan Brussel - niet werkt. Ik pleit ervoor dat we weer terugkeren naar een E.E.G.-model, dus ieder land is weer zelf baas over wat te doen en hoe te handelen. Er is heel veel geld aan Brussel gegeven om deze bestelling te doen voor alle 27 EU-landen en de verdeling van de vaccins wordt ook in Brussel geregeld. Het is helemaal fout gegaan, de euforie van voorzitter Von der Leyen gaf al aan dat we te maken hebben met mensen die geen kennis van zaken hebben. Nederland zal weer de eigen koers moeten varen, een handelsunie is voor iedereen het beste.”

Amphitriteblog vindt dat ook: „De EU maakt een zooitje van alles waar juist de kracht van gemaakt kan worden. Stap eruit, hou het op een handels-EU dan is het klaar. Ieder land een eigen munt zodat ze hun eigen politiek kunnen bepalen.”

EU-drama

Mijn gulden terug betoogt dat de EU een overbodig monster is. „Dat beschamende EU-drama rond het vaccineren is misschien wel het beste bewijs dat die hele EU gewoon een aanfluiting is; een peperduur en overbodig monster dat er alleen maar op uit is zichzelf in stand te houden. De regie rond het vaccineren kan prima door de landen zelf ter hand genomen worden; het VK en zelfs de oostblokkers bewijzen dat. Wanneer Brussel zich ermee gaat bemoeien levert dat alleen maar vertraging en chaos op.” WK_236 vat het als volgt samen: „De EU vergadert over vaccins, de Engelsen enten. Dat is het verschil. De EU slaat vaccins op in Italië, de Engelsen enten. Zo snel mogelijk uit dat bureaucratische nest zou het beste zijn.”

"Brussel functioneert nu eenmaal traag omdat 27 landen hun zegje mogen doen"

Gerstaba denkt dat de EU ten onder gaat aan een weeffout: er zijn te veel verschillen tussen de lidstaten: „De EU kan - als het er echt op aankomt - helemaal niks geregeld krijgen. Er is altijd gedoe, omdat er totaal geen eenheid is en daardoor besluiten veel te lang op zich laten wachten. We betalen hierdoor ook nu weer een extra hoge humane en maatschappelijke prijs. We gaan met de ’green deal’ dezelfde kant op. Hopeloos circus.”

Leen_van_nieuwenhuijzen1947 signaleert dat ook: „Ik heb altijd spreekwoordelijk ervaren: hoe groter het lichaam, hoe minder prestaties dat het oplevert. Brussel functioneert nu eenmaal traag omdat 27 landen hun zegje mogen doen en óók nóg vetorecht hebben. Dan moeten de ambtenaren nog aan de slag als ze tenminste niet nét hun koffers aan het pakken zijn om te verhuizen naar Straatsburg. Ook heb ik geleerd dat je geen Mercedes kunt rijden voor de prijs van een Fiat Panda, beter gezegd voor een kwartje kun je niet balkon zitten!”

Onderhandelingen

Daarmee stipt hij de onderhandelingstechnieken aan van de EU-vertegenwoordigers die uiteindelijk tot een prijs- en een leveringsafspraak kwamen met de farmaceuten. „Het Europese parlement bestaat uit bestuurders, tenminste dat denken ze. Het zijn geen zakenlieden. Ze worden om de oren geslagen door de keiharde zakenmensen zoals die van AstraZeneca”, zegt ook G_smit356. Betske is ook teleurgesteld, maar niet echt verrast: „Ambtenaren zijn nu eenmaal geen goede onderhandelaars. Dat moet je aan juristen en zakenlui overlaten. Nederland had sowieso zelf vaccins moeten inkopen, ook buiten de EU om. Maar ja, hier wachten we altijd netjes op Brussel.”

TrasRino ziet op korte termijn geen uitweg - of is heel cynisch: „De route via Brussel in nu eenmaal gekozen. Kunnen we nu niets meer aan doen. Achteraf kunnen we evalueren of we het nog een keer zo gaan doen.”

Mocht het tot zo’n evaluatie komen, dan kist Ponny46 waarschijnlijk voor een Nexit: „Het VK heeft het goed bekeken. De eerste jaren zullen zwaar zijn, maar daarna komt het zoet. Wij blijven achter met het zuur.”