OPINIE Joris Voorhoeve, oud-minister van Defensie ’Strategie supermachten bepaalt onze toekomst’

,,Het is van belang voor de NAVO dat Rusland en China geen first strike-vermogen krijgen”, beklemtoont Voorhoeve. Ⓒ ANP/HH

De geopolitieke spanningen in de wereld nemen zienderogen toe. Nieuwe militaire technologie kan de verhoudingen tussen de drie supermachten China, Rusland en VS tot een kookpunt brengen, analyseert oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve. „Een driepolige wereld is wankel.”