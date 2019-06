Uitslag stelling: Armoede zzp’er beteugelen

Onder de deelnemers is een kwart zelf zzp’er. ,,Die 16 euro dekt nog lang niet alle kosten die zzp’ers moeten maken om gelijk gesteld te worden met werknemers”, zo oppert een van hen. ,,Veel te laag”, oordeelt ook een andere respondent. ,,Dit gaat werkgevers echt niet stimuleren de lager betaalde zzp’ers in dienst te nemen.” Iemand merkt ook op dat dit bedrag veel te laag is, omdat ook nog allerlei bedrijfskosten zoals gereedschap, computers, reis- en andere kosten niet meegerekend worden.

Een respondent draait het liever om. ,,Eigenlijk zou de werkgever meer moeten betalen voor de flexibiliteit van de zzp’er. Dus het minimumtarief zou juist veel hoger moeten zijn dan het minimumloon, inclusief alle premies.”

Acht procent van de eigenaren van eenmanszaken verdient onder het sociaal minimum. De meesten geloven dan ook dat zzp’ers in sommige sectoren worden uitgebuit. ,,Veel mensen zijn zzp’er geworden omdat ze anders op straat kwamen te staan. In dit soort situaties ligt uitbuiting dan ook op de loer.”

Het is ook de vraag of het haalbaar is voor zzp’ers om een uurtarief te bepalen. Velen laten zich per klus uitbetalen en niet per uur. Een taxichauffeur meldt: ,,Hoe denkt men dit te gaan regelen? Ik krijg betaald per rit. Er zijn dagen dat je de hele dag werk hebt, op andere dagen sta je het grootste deel van de dag stil. Wie betaalt dan mijn 16 euro per uur?”

Door de nieuwe regel gaan werkgevers zzp’ers niet in dienst nemen, zo denken de meesten. Ook wordt niet geloofd dat zelfstandigen minder klussen gaan krijgen omdat ze ‘te duur’ worden. Wel veronderstellen de meesten dat veel zzp’ers liever een vaste baan zouden willen hebben. ,,Als bedrijven mensen weer gewoon vaste banen zouden geven, dan zouden deze problemen helemaal niet bestaan”, denkt één van hen.

Een andere maatregel die Koolmees moet nemen, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht stellen voor zzp’ers. Dit staat in het pensioenakkoord. Een meerderheid van de respondenten vindt dit een goede maatregel. De meningen zijn verdeeld of zzp’ers verplicht moeten worden hun pensioen te verzekeren. ,,Wat die AOV betreft, moet de regering zich nu druk gaan maken over de op te betalen premie. Dat gaat voor velen hét struikelblok worden.”

Eén zzp’er toont zich erg boos op de vakbond, PvdA en GroenLinks, die deze punten in het pensioenakkoord opgenomen wilden zien. ,,Ik bepaal zelf wel of ik een te duur pensioen afsluit. Wij zijn zelfstandige geworden om zelfstandig te zijn. Rot op met je verplichtingen.”

Zzp’ers hebben belastingvoordeel met de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Meer dan de helft vindt niet dat zij te weinig meebetalen aan de verzorgingsstaat. Toch zijn er wel zorgen, zoals iemand schrijft: ,,Reken maar dat al die bezorgers en taxichauffeurs straks op onze zakken gaan teren.” En een ander stelt: ,,Zzp’ers dragen niet bij aan de schatkist, maar dat doen hun opdrachtgevers net zo min. Die zullen proberen dit minimumtarief te ontduiken.”