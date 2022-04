Uitslag Stelling: Zorgen over staat onderwijs

Het niveau van met name taal en rekenen laat te wensen over en is de afgelopen jaren alleen maar lager geworden. ,,Een race naar de bodem”, zo merkt een deelnemer op. Een andere respondent vindt: ,,De voortdurende veranderingen, de middelmatige opleidingen tot leraar en die ’het-moet-leuk-zijn’ mentaliteit zijn funest voor de kwaliteit van het onderwijs.” Weer een andere stemmer grijpt terug naar de Mammoetwet: ,,Het verval van het beste onderwijssysteem ter wereld is vijftig jaar geleden al ingezet. Wat in vijftig jaar is afgebroken, kan niet in twee jaar worden opgebouwd. Daar is echt meer tijd voor nodig.”

Bijna alle deelnemers maken zich zorgen over dit almaar lager wordende niveau. Daarbij vindt een meerderheid het een van de grootste problemen van Nederland van dit moment. De meesten denken ook dat de concurrentiepositie van Nederland in gevaar komt, als het onderwijs zo slecht presteert. Een docent aan de universiteit meent: ,,De normen worden voortdurend naar beneden bijgesteld. Moeilijke vakken worden makkelijker gemaakt, of geschrapt. Hierdoor komt onze concurrentiepositie steeds meer onder druk te staan.”

Het is geen nieuws dat het taal- en rekenniveau al jarenlang daalt. Vorig jaar trok minister Slob van Onderwijs ook al miljarden uit om de (corona)achterstanden in te halen. Bijna niemand gelooft dat dit heeft geholpen. Desondanks meent een meerderheid dat er niet nog meer geld bij moet voor het onderwijs. Een respondent vreest: ,,En dan gaat dat geld zeker naar meer salaris voor de managers?” Iemand anders voorspelt: ,,Dat gaat dan vast besteed worden aan onderzoekscommissies, plannen en andere luchtfietserij.”

Volgens de Onderwijsinspectie is er ook een achterstand in kennis bij de leraren. Deze zouden ook bijgeschoold moeten worden. Maar een derde van de respondenten gelooft dat docenten bereid zijn om bijgespijkerd te worden in rekenen en taal. Een respondent verzucht: ,,Waren er maar genoeg leraren om bij te scholen.”

Laaggeletterdheid en moeite met rekenen komt vooral voor bij kinderen met lager opgeleide ouders. Een kwart van de respondenten gelooft dat hierdoor een tweedeling dreigt in de maatschappij. ,,Waarom zijn we toch altijd zo bang voor die tweedeling? Het niveau van slimme kinderen lijdt onder zwakkeren.”

Minister Robbert Dijkgraaf wil ook voor het mbo, lerarenopleidingen en leraren plannen maken om het niveau op te krikken. ,,Nee, niet weer plannen maken. Dat kost alleen maar geld. We weten al jaren dat het slecht is. Voer gewoon het ouderwetse stamponderwijs weer in”, klinkt het. Driekwart gelooft niet dat er van die plannen iets terecht gaat komen. Onderwijsadviesorganen PO-raad (basisonderwijs) en VO-raad (voortgezet onderwijs) willen eerst onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de achterstanden. De ene helft van de respondenten vindt dit een goed idee, de andere helft juist niet. Een reactie: ,,Waarom altijd weer onderzoek? Ga naar een land waar het onderwijssysteem goed werkt, en implementeer dat hier.”