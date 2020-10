Donald Trump, Femke Halsema en struisvogelpers

In de VS zijn CIA-notities met de pers gedeeld. Daarin staat dat Hillary Clinton in 2016 de Rusland-connectie van tegenstrever Donald Trump volgens afgeluisterd Russisch verkeer opklopte om de aandacht af te leiden van haar eigen mailschandaal. Het was amper breaking news. Op de Trump-hatende nieuwszender CNN mocht de toenmalige CIA-baas zijn gal spuwen over het besluit om selectief informatie vrij te geven. De president twitterde op zijn beurt over de ’grootste politieke misdaad’ in de Amerikaanse geschiedenis.