De revolutie vindt plaats op 1500 kilometer afstand van Amsterdam

Tot voor kort was ze huisvrouw, moeder van twee kinderen en gelukkig getrouwd. Svetlana Tichanovskaja woonde in Wit-Rusland, studeerde Duits en Engels en werkte enige tijd als vertaler. Uiteindelijk legde ze zich toe op het ondersteunen van haar man Sergej. Als populaire blogger besloot hij de langjarige dictator van Belarus, zoals de Wit-Russen hun land noemen, het vuur aan de schenen te leggen. Toen Sergej Tichanovski zijn kandidatuur aankondigde om president Loekasjenko op te volgen, werd hij gearresteerd. Svetlana besloot daarop in zijn naam te kandideren, en won volgens de oppositie en het Westen de verkiezingen in augustus huizenhoog. Loekasjenko erkende zijn nederlaag niet, gesteund door Rusland.